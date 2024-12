Dólar sobe de olho em Focus, fiscal e corte menor do Fed em 2025

Em relação aos dados do setor externo, o déficit em conta corrente do País somou US$ 3,060 bilhões em novembro, maior para meses de novembro desde 2021. O investimento direto no país (IDP) somou US$ 6,956 bilhões em novembro, acima da mediana das estimativas do mercado (US$ 6 bilhões).

O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares de comissão, atendendo a um pedido do PSOL sobre irregularidades nos repasses. Dino também determinou que a Polícia Federal investigue os repasses e que a Câmara dos Deputados publique as atas das reuniões que aprovaram as emendas, seguindo critérios de transparência. A liberação dos valores dependerá do cumprimento dessas exigências, incluindo os pagamentos previstos para 2025.

Às 9h40 desta segunda, o dólar à vista subia 1,24%, a R$ 6,1476. O dólar futuro para janeiro ganhava 0,84%, a R$ 6,1515.