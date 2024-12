Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 6,956 bi em novembro, afirma BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 6,956 bilhões em novembro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 23. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 6,0 bilhões. As estimativas iam de US$ 4,30 bilhões a US$ 8,30 bilhões.

A entrada líquida de IDP atingiu US$ 68,305 bilhões no ano, entre janeiro e novembro. No acumulado dos últimos 12 meses, o montante é de US$ 66,313 bilhões, equivalente a 3,00% do Produto Interno Bruto (PIB). Em novembro de 2023, o IDP havia somado US$ 6,668 bilhões.

O Banco Central espera entrada total de US$ 70 bilhões em IDP em 2024, o equivalente a 3,2% do PIB, segundo o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Para 2025, a projeção é de que o IDP também atinja US$ 70 bilhões.