Taxas de juros sobem com piora nas expectativas no Focus e exterior

Os juros futuros acentuam alta na manhã desta segunda-feira, 23, após o Boletim Focus mostrar piora significativa nas projeções, em especial nas expectativas de inflação. O movimento se dá junto com o avanço do dólar ante o real e máximas dos rendimentos dos Treasuries.

Para um trader, há influência externa, mas o Focus responde por "boa parte" da cautela nos juros. "Medidas de inflação implícita todas próximas a 7%", comentou.

Às 9h34 desta segunda, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para 15,125%, de 14,914% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançava para 15,365%, de 14,998%, e o para janeiro de 2029 subia para 14,990%, de 14,563% no ajuste de sexta-feira.