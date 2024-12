Ex-CEO da Abercrombie, que enfrenta denúncia de exploração sexual, deve alegar demência

Os três são acusados de tráfico sexual e prostituição interestadual envolvendo 15 acusadores não identificados

"Explorar sexualmente seres humanos vulneráveis é um crime. E fazer isso com sonhos de um futuro na moda ou como modelo... não é diferente", disse o advogado americano Breon Peace, do Brooklyn, em uma coletiva de imprensa à época, chamando o caso de um aviso "para qualquer um que pense que pode explorar e coagir outras pessoas usando o chamado sistema de teste do sofá".

O advogado de Jeffries, Brian Bieber, e os advogados de Smith, Joseph Nascimento e David Raben, disseram por e-mail que responderiam às alegações no tribunal.

Os promotores dizem que os homens às vezes eram orientados a usar fantasias, brinquedos sexuais e injeções dolorosas no pênis para induzir a ereção.

Viagens entre 2008 e 2015

De acordo com a acusação, os três pagaram para que dezenas de homens viajassem dentro dos EUA e internacionalmente para praticar sexo pago com eles e outros homens em Nova York e em hotéis na Inglaterra, França, Itália, Marrocos e Saint Barts (ilha no Caribe) entre 2008 e 2015.