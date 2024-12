Grandes leilões de energia em 2025 envolvem baterias

Questionado sobre um possível impacto no planejamento do setor com o atraso deste certame, o ONS informou que o Sistema Interligado é caracterizado pelo excedente em energia e por uma demanda crescente por potência. "A realização dos leilões de reserva de capacidade é fundamental para a garantia do equilíbrio estrutural em termos de potência, a partir de 2025", afirma o operador, em nota.

O diretor de Regulação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Ricardo Brandão, nega possíveis dificuldades com a realização do leilão só no início de 2025. A perspectiva é contratar potência termelétrica para 2027 e 2028, com a participação de empreendimentos novos e existentes, sem inflexibilidade operativa, bem como a contratação de potência de hidrelétrica para 2028 - visando a ampliação de capacidade instalada em usinas hidrelétricas existentes.

O presidente da Energia Pecém, Carlos Baldi, avalia que o atraso no leilão de reserva de capacidade de 2024 é um "problema com solução", ao defender a participação de usinas já amortizadas. "Você já tem uma infraestrutura existente que em determinado momento auxiliou o sistema e que hoje pode participar deste leilão. Isso para o consumidor seria interessante", afirma.

Baldi cita, porém, que quanto mais demora a realização de um leilão, maior o potencial de uma dificuldade futura para o ONS operar. "Isso pode afetar preço, impactando o consumidor", diz.

Outros certames

Uma das novidades mais aguardadas para 2025 é o leilão para baterias, previsto para junho. A contratação de sistemas de armazenamento por meio de baterias, com a consequente inclusão dessa tecnologia na matriz elétrica brasileira, atende às metas de transição energética. O MME menciona a capacidade de resposta instantânea, bem como a flexibilidade operativa e locacional desses sistemas.