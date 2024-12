Carro mais caro do mundo, iate, avião: o que comprar com R$ 600 milhões?

O motor é um V12 6.75 biturbo de 601cv e pode atingir até 250km/h, segundo estimativas. Faz de 0 a 100km/h em cinco segundos. É 'demorado', mas o desempenho pode ser explicado devido ao tamanho do carro, que tem 5,4m de comprimento e 2m de largura.

É composto por 1.603 peças de folheado de Black Sycamore, colocadas à mão durante dois anos. Sycamore é chamada no Brasil de sicômoro, uma árvore semelhante à figueira, cultivada no Oriente Médio e citada na Bíblia.

O carro é inspirado na rosa Black Baccara, uma flor intensa e aveludada originária da França. Uma adega faz parte da estrutura do veículo. Há também um relógio feito sob encomenda da Audemars Piguet, com as cores combinando com o carro. O relógio pode ser destacado e utilizado pelo proprietário.

Com o prêmio da Mega, seria possível comprar três unidades — totalizando R$ 562,5 milhões, e ainda com um "troco" de quase R$ 40 milhões. Só tem um detalhe: apenas quatro unidades foram produzidas, apenas para clientes especiais — e que não tiveram os nomes revelados.

