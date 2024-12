Dólar avança 27,34% em 2024, na maior alta dos últimos quatro anos

Em meio à crescente incerteza sobre o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas, o dólar encerrou 2024 com uma valorização de 27,34% em relação ao real. Foi a maior variação da moeda americana desde 2020, durante a pandemia de covid-19, quando o ganho diante do real chegou a 28,9%. Numa cesta com outras moedas, no ano o real só perdeu menos do que o peso argentino (27,53%).

Para tentar conter a escala da moeda americana, o Banco Central voltou a intervir forte no mercado de câmbio neste mês. Ao todo, foram injetados US$ 32,5 bilhões no mercado - foram US$ 21,5 bilhões apenas em vendas de moeda à vista ao longo de dezembro, na maior oferta de recursos em um único mês desde a adoção do regime de câmbio flutuante no País, em 1999. Outros US$ 11 bilhões foram injetados em leilões com compromisso de recompra.

As ações do BC se deram em meio ao forte estresse gerado pela frustração dos investidores com as medidas de ajuste fiscal lançadas pelo governo, no fim do mês de novembro, que foram acompanhadas do anúncio da isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil - medida cuja compensação da perda de arrecadação causou ainda mais desconforto no mercado.