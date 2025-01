Petrobras confirma acordo com Prio para uso de infraestrutura de gás natural

Em comunicado, a Petrobras disse que, com o acordo, cumpre com as disposições da Lei do Gás, ao possibilitar acesso negociado às infraestruturas de escoamento e processamento.

"A companhia tem a preocupação de contribuir com o fortalecimento de um mercado de gás natural aberto, sustentável e competitivo, com diversidade de agentes em todos os elos da cadeia", escreveu na nota o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Mauricio Tolmasquim.

Outros acordos

Além da Prio, a Petrobras possui contratos para compartilhamento de infraestruturas de gás com outras nove produtoras nas Bacias de Santos, Campos, Polo Catu (BA) e Polo Cacimbas (ES).