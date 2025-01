Dólar fica estável ante o real com ausência de mudanças em cenário traçado pelo mercado

Depois de oscilar entre leves perdas e ganhos desde a abertura, o dólar adentra o início da tarde desta sexta-feira, 3, perto da estabilidade na comparação com o real. No pano de fundo, seguem as preocupações dos investidores com a dificuldade de redução da dívida pública brasileira e com os riscos externos - como a possibilidade de desaceleração do crescimento da China -, mas o volume reduzido de negócios e o avanço significativo da moeda no final de 2024 mantém o dólar oscilando no mesmo intervalo das últimas duas semanas.

"O que a gente vê agora é acomodação por conta de falta de negócios", afirmou o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

Segundo ele, a grande demanda por dólares para pagamentos de dividendos e acertos entre filiais e matrizes de multinacionais ocorreu no último trimestre do ano passado, e isso tira um pouco da pressão para o avanço da moeda americana no momento.