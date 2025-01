Teto de juros do consignado sobe para 1,80% ao mês

Os bancos dizem que estão com rentabilidade negativa em todos os públicos do crédito consignado do INSS, o que tem reduzido o volume mensal de concessões. Após a última alta da Selic, o teto de juros do consignado teria deixado de cobrir os custos de venda por meio dos correspondentes bancários, e executivos do setor chegaram a avaliar que a oferta via canais próprios também estaria ameaçada. Bancos como Bradesco, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Pan e BMG chegaram a interromper a oferta do consignado via correspondentes.

A redução no teto do consignado é uma das bandeiras abraçadas pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Desde o ano passado, em meio à pressão dos bancos para elevar a taxa, Lupi vem negando o argumento das instituições de que os juros futuros, em tendência de piora, são o principal indexador dos custos de captação do consignado. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o ministro chegou a dizer que os juros futuros são os "juros da incógnita". Lupi está de férias e foi representado na reunião de ontem pelo secretário executivo do Ministério da Previdência, Wolney Queiroz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.