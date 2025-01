BC cita crescimento, dólar e clima em carta

No documento, Galípolo cita ainda que, de acordo com as projeções do cenário de referência do Relatório de Inflação de dezembro, a inflação ficará acima do teto da meta (de 4,5%) até o terceiro trimestre deste ano, entrando depois em trajetória de declínio, mas ainda permanecendo acima da meta de 3%.

Para o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, o texto ignorou o que seria o cerne da questão: a política fiscal. "Ela (política fiscal) foi o centro da pressão de demanda e da depreciação do câmbio. Mas não esperava de fato que a questão fiscal fosse entrar. Veremos muito pouco disso nos documentos do BC nos próximos", criticou ele. (COLABOROU EDUARDO LAGUNA)

