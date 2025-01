Reino Unido e China retomam negociações econômicas e financeiras após hiato de 6 anos

O Reino Unido e a China retomaram conversas para negociações econômicas e financeiras após uma pausa de seis anos, enquanto a chanceler britânica Rachel Reeves visita Pequim e busca restabelecer laços com a segunda maior economia do mundo.

Reeves, que viajou para a capital chinesa acompanhada por uma delegação que inclui o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse que os encontros com o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, e o vice-presidente, Han Zheng, sinalizam o compromisso do novo governo do Reino Unido em promover "uma parceria estável e de longo prazo" com a potência asiática, além do desejo de impulsionar a cooperação econômica.

Do lado britânico, há a intenção de querer melhorar as trocas em setores como finanças sustentáveis, conectividade de mercados de capital, comércio e investimento. Já para a China, a cooperação também deve se estender para setores como economia verde, biomedicina e inteligência artificial.