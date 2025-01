França não deve enfrentar recessão, diz Villeroy de Galhau, do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da França, François Villeroy de Galhau, afirmou que não prevê uma recessão na França, apesar da desaceleração econômica do país. Em entrevista ao canal La Chaine Info, ele destacou que o crescimento econômico francês poderá ganhar fôlego em 2026 e 2027, embora se estime que tenha ficado estagnado no quarto trimestre de 2024.