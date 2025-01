Ministério da Agricultura aprova política de inovação do Inmet

O Ministério da Agricultura aprovou a Política de Inovação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que estabelece novas diretrizes para o órgão, com foco na criação de tecnologias, produtos e serviços que atendam às demandas da meteorologia nacional. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o ministério, em nota, a política visa aumentar a coordenação e o alinhamento das ações do instituto em relação à inovação. O foco da política será, conforme a pasta, a apropriação e desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, processos e serviços meteorológicos, que atendam às necessidades do setor produtivo. "A inovação é essencial para o avanço da meteorologia no País. A aprovação dessa nova política reflete nosso compromisso com a modernização da infraestrutura e a inovação no setor meteorológico", afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, na nota.

De acordo com as diretrizes, a política de inovação do Inmet deverá estar alinhada à legislação nacional de ciência, tecnologia e inovação e de propriedade intelectual, ter estímulo ao desenvolvimento de inovações para problemas da meteorologia nacional, ampliação da difusão de soluções tecnológicas para a meteorologia e apoio à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. A política dispõe ainda sobre transferência de tecnologia, mecanismos financeiros de inovação, mecanismos para estabelecimento de parcerias de cooperação e instrumentos para proteção intelectual de ativos de inovação.