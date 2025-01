Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com alívio por tarifas de Trump e PPI dos EUA

Na Europa, o primeiro-ministro da França, François Bayrou, confirmou nesta terça a meta de estabelecer déficit fiscal de 5,4% do PIB em 2025. O número representa um aumento em relação ao objetivo de cerca de 5% do PIB fixado pelo antecessor de Bayrou, Michel Barnier, que foi destituído do cargo em meio ao impasse para a aprovação do orçamento.

O primeiro-ministro argumentou que o país também não pode ignorar a importância de implementação de uma reforma da previdência. Por sua vez, o tema é alvo de controvérsias, e desencadeou disputas com alas à esquerda do Parlamento, conferindo maior instabilidade à política francesa.

Já a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, reforçou nesta terça o compromisso com a sustentabilidade fiscal, em meio a turbulências no mercado de Gilts.

Ações de empresas de luxo também impulsionavam os mercados, após o grupo italiano de moda Brunello Cucinelli reportar receita melhor que a esperada no quarto trimestre, apesar do cenário de desaceleração da demanda, colocando em foco o início da temporada de balanços no continente. Os papéis do Brunello Cucinelli subiram 2,01% em Milão, onde o FTSE MIB avançou 0,93%, a 35.124,59 pontos. Em Paris, o grupo LVMH teve alta de 0,82%, onde o CAC 40 avançou 0,20%, a 7.423,67 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 teve queda de 0,28%, a 8.201,54 pontos, penalizado por ações ligadas a commodities. Os papéis da BP caíram 2,54%, depois de a petrolífera se juntar a pares e cortar projeções para resultados do quarto trimestre. Em Frankfurt, o DAX fechou em alta de 0,64%, a 20.261,41 pontos. Em Madri, o Ibex35 subiu 0,56%, a 11.753,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,73%, a 6.376,82 pontos.