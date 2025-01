Bolsas da Europa fecham em alta, com perspectivas de maior relaxamento monetário após CPIs

As bolsas da Europa fecharam com altas acima de 1% nesta quarta-feira, 15, em uma sessão que repercutiu dados de inflação dos Estados Unidos e do Reino Unido. As leituras mais brandas dos índices de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) ofereceram perspectivas de maior relaxamento monetário, o que, no caso da zona do euro, ainda foi corroborado por declarações de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE).

Entre os destaques, empresas de energia avançaram também com a alta do petróleo no mercado internacional, e instituições financeiras tiveram ganhos depois de balanços sólidos de bancos norte-americanos.

O índice pan europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,44%, a 515,58 pontos.