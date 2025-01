Banco Central publica vídeo com memes e música 'Descer pra BC' para desmentir fake news do Pix

O BC avisa, ainda, que boletos de cobrança de Pix são golpes.

Além da música que foi hit no final do ano, na qual a sigla para Balneário Camboriú foi confundida com as iniciais do Banco Central - o vídeo ainda faz referência à novela Mulheres de Areia, da Rede Globo, à série The Office e a outros produtos e símbolos da cultura pop.

A medida da Receita tinha o objetivo de reforçar o monitoramento a transações financeiras para combater a sonegação de impostos, mas acabou sendo alvo de diversas fake news, sendo a principal delas a taxação do Pix.

Um vídeo criado com inteligência artificial, por exemplo, mostrava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que mulheres grávidas e animais de estimação seriam taxados.

As fake news foram desmentidas pela Receita Federal, pela Federação dos Bancos (Febraban), por Haddad e até pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sem conseguir reverter a narrativa mesmo assim, o governo federal decidiu revogar a norma da Receita.