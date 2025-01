Entenda ponto a ponto do recuo da norma de fiscalização do Pix

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revogou o ato que ampliava a fiscalização sobre transações financeiras via Pix após uma série de fake news que impactaram a economia. Entenda o passo a passo do recuo do governo.

O que aconteceu

Atualização das normas da Receita. No começo de janeiro, a Receita Federal atualizou as regras para monitoramento de transações financeiras. A partir dali, as instituições financeiras precisavam reportar movimentações acima de R$ 5 mil, para pessoas físicas, e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.

Monitoramento além do Pix e sem taxação. A norma, em momento algum, dizia que esse reporte era exclusivo do Pix. Ela abrangia outras modalidades como Ted e cartões de crédito. E não havia menção sobre possíveis taxas.