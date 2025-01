Debate do Pix deve contaminar o debate sobre a reforma do Imposto de Renda

O governo conseguiu estancar a sangria da crise do Pix ao revogar a instrução normativa da Receita nesta quarta-feira (15). O debate político sobre o assunto, no entanto, não terminou e deve contaminar a discussão da reforma tributária sobre a renda.

A reforma do IR inclui a proposta de isentar quem ganha até R$ 5.000. Embora anunciada, a medida ainda não foi apresentada formalmente e nem enviada ao Congresso. A ideia da equipe econômica é começar formalmente o debate apenas após as eleições do comando da Câmara e Senado.

Com a crise do Pix, parlamentares da base do governo agora defendem que a reforma do Imposto de Renda seja apresentada e debatida com urgência por ser uma oportunidade de fazer um contraponto à oposição.