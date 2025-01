Safra eleva projeção para Selic em 2025; veja estimativa

Em relação ao cenário internacional, o Safra vê um contexto global menos favorável, marcado por um aumento no protecionismo e pela expectativa de cortes mais limitados nas taxas de juros nos Estados Unidos.

No âmbito doméstico, as incertezas fiscais e a desancoragem das expectativas de inflação também foram fatores determinantes para as revisões.

Com essas projeções, o Safra reforça o alerta sobre o impacto de um ambiente de juros mais altos no crescimento econômico e nos investimentos, além da necessidade de atenção redobrada às condições fiscais e às medidas de controle inflacionário no Brasil.

Vale lembrar que, na última semana, a XP já havia revisado suas projeções para a Selic em 2025. A casa elevou a estimativa para a taxa de 15% para 15,50% ao final do ciclo de alta.

Além disso, os analistas também adiaram a perspectiva para o início do ciclo de cortes nos juros, agora previsto apenas para 2026.