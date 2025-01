Confiança do empresário cai em janeiro e mostra que indústria começa 2025 pessimista, diz CNI

"O pessimismo faz com que os empresários tendam a adiar decisões com relação a investimentos, aumento de produção e contratações, na expectativa de um cenário mais favorável", explica o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

No primeiro mês do ano, os dois componentes do ICEI recuaram: o Índice de Condições Atuais e o Índice de Expectativas.

A confiança com relação às condições atuais caiu 2,3 pontos, de 46,5 pontos para 44,2 pontos. "Isso significa que a avaliação dos empresários sobre as condições atuais da economia e das próprias empresas se tornaram ainda mais negativas em relação aos seis meses anteriores", destaca a CNI.

Já o índice de expectativas recuou 0,4 ponto, de 51,9 pontos para 51,5 pontos. "As perspectivas dos empresários para os próximos seis meses continuam positivas, mas isso se deve à avaliação que eles fazem das próprias empresas, uma vez que as expectativas quanto ao futuro da economia do país se tornaram mais pessimistas."

Para a elaboração da pesquisa, foram entrevistadas 1.232 empresas, entre os dias 7 e 13 de janeiro.