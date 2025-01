'Em 4 anos de governo Lula devemos realizar 60 leilões, totalizando R$ 20 bi', diz Costa Filho

Investimento em sustentabilidade

No mesmo evento, a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, disse que a pasta investiu, em 2023, R$ 367 milhões em ações de sustentabilidade no setor.

Além disso, segundo ela, o MPor realizou uma pesquisa sobre práticas de ESG com 115 empresas, das quais 70% já têm uma política interna de sustentabilidade.