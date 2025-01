BCE: bancos da zona do euro esperam novo aperto de padrões de crédito para empréstimos no 1ºtri

Os bancos da zona do euro esperam um novo aperto líquido dos padrões de crédito para empréstimos a empresas no primeiro trimestre de 2025, informa pesquisa do Banco Central Europeu (BCE), divulgada nesta terça-feira, 27. De acordo com o documento, o aperto registrado no quatro trimestre de 2024 foi maior do que o esperado pelas instituições, impulsionado por maiores riscos relacionados à perspectiva econômica e menor tolerância ao risco dos bancos.

No último trimestre, a demanda líquida por empréstimos imobiliários aumentou "fortemente", fortalecido pela queda nas taxas de juros e, em menor importância, pelas perspectivas do próprio mercado. No entanto, de acordo com o BCE, os padrões de crédito "amplamente inalterados" para empréstimos imobiliários na zona do euro contrastam com o afrouxamento líquido que os bancos esperavam no trimestre anterior.

Ainda segundo a pesquisa, os termos e condições gerais de crédito dos bancos permaneceram praticamente inalterados para empréstimos a empresas e crédito ao consumidor, mas houve um aumento líquido na parcela de solicitações rejeitadas.