Bolsas da Europa fecham mistas, com techs recuperando parte das perdas e de olho em BCs

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 28, com alguma recuperação após a forte queda no setor de tecnologia desencadeada pelos resultados da chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek no começo da semana. Investidores voltam agora suas atenções para a decisão desta quarta-feira, 29, do Federal Reserve (Fed) e a do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira, 30, quando é esperado corte de juros pela autoridade europeia. No radar, segue ainda a temporada de balanços.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,42%, a 531,93 pontos.

Enquanto índices em Frankfurt e Paris começaram a semana pressionados, o FTSE 100, em Londres, não reagiu à derrocada do mercado, destacando a exposição muito pequena das grandes capitalizações britânicas à tecnologia - "o que é preocupante, mas pode ser interessante no caso de uma liquidação tecnológica mais profunda", aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. Nesta terça, o índice britânico avançou 0,35%, a 8.533,87 pontos. Já a alemã SAP afirmou que está aberta à possibilidade de usar modelos de IA de empresas chinesas como a DeepSeek se eles cumprirem determinadas exigências de custos, confiabilidade e privacidade de dados. Em Frankfurt, a empresa avançou 0,96%, onde o DAX teve alta de 0,74%, a 21.439,00 pontos.