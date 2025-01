Ibovespa cai após subir quase 2% na véspera, em meio à cautela com decisões de juros

O Ibovespa cede nesta terça-feira, 28, após subir quase 2% ontem e em meio à falta de condutores nesta manhã. Sem o mercado chinês que está de folga devido às celebrações do Ano Novo Lunar por uma semana, o principal indicador foca em Nova York. Por lá, os índices futuros de ações operam com sinais divergentes próximos a zero depois de as bolsas terem fechado com perdas, na esteira das ações de tecnologia.

Ontem, o Ibovespa fechou com alta de 1,97%, aos 124.861,50 pontos, diante do alívio nos juros futuros e no dólar, que encerrou com recuo de 0,09%, aos R$ 5,9133 - a sexta queda seguida. Há pouco, rompeu os R$ 5,90. Às 11h17 cedia 0,30%, na mínima a R$ 5,8943. Os juros futuros cediam.

Investidores ainda reverberam o susto com a queda dos papéis de tecnologia no mundo após a startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek anunciar o serviço com preços mais baixos do que os dos concorrentes.