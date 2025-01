Juros: DIs caem com respaldo de dólar enfraquecido e arrecadação mais forte

Outro ponto de atenção do mercado ficou para a arrecadação de impostos e contribuições federais, que somou R$ 261,265 bilhões em dezembro, uma alta real (descontada a inflação) de 7,78% na comparação com o resultado de dezembro de 2023. O valor veio acima da mediana coletada pelo Projeções Broadcast, que era de R$ 258,065 bilhões.

Na véspera da decisão do Copom, o mercado considera que não há dúvidas sobre a alta de 1 ponto porcentual nas reuniões de janeiro (a desta quarta-feira) e a de março. Contudo, as apostas começam a se dividir sobretudo na reunião de maio.

Pesquisa do BTG Pactual com 40 participantes mostra que as apostas para a reunião de maio estão, majoritariamente, entre alta de 50 pontos-base (cerca de 35% dos participantes) e de 75 pontos-base (aproximadamente 40%).

Em relatório, o Itaú destaca ainda que considera que a manutenção do ritmo de 100 pontos-base nas duas primeiras reuniões de 2025 do Comitê de Política Monetária (Copom) é "adequada", sem fechar a porta para altas adicionais de mesma magnitude nas reuniões seguintes, "a depender da evolução do cenário, em particular da dinâmica da inflação e das expectativas".