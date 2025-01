Agricultura: Fávaro e Esther Dweck debatem reestruturação do Inmet

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, debateu a reestruturação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em encontro na tarde desta quarta-feira, 29. "Tivemos mais uma agenda importante no Ministério da Gestão, com a ministra Dweck e sua equipe, para realizar ajustes estratégicos no Ministério da Agricultura, visando garantir a eficiência e as entregas programadas para 2025. Discutimos temas essenciais, como a inclusão do Inmet como secretaria", disse Fávaro, em nota da pasta.

O processo de reestruturação do Inmet foi anunciado pelo ministério em novembro de 2024, em processo do instituto de se tornar uma secretaria do Ministério e dentro do planejamento estratégico para a autarquia para até 2031. A reorganização, contudo, ainda precisa ser validada pelo Ministério da Gestão e Inovação. O Inmet também receberá neste ano R$ 150 milhões para modernização e compra de novas estações meteorológicas.

De acordo com o ministério, o novo planejamento do Inmet tem como objetivos a ampliação da utilização de dados meteorológicos na agropecuária, a reformulação da comunicação dos produtos e serviços prestados pelo Inmet e o fortalecimento da pesquisa aplicada e a inovação dos processos e serviços. O ministério prevê ainda a incorporação de 80 novos servidores, selecionados pelo Concurso Público Nacional Unificado (CNU), para renovar o quadro de servidores do Inmet.