BC: Projeção de IPCA acumulado em 4 trimestres até o 3º tri de 2026 sobe de 3,8% para 4,0%

O Banco Central aumentou a sua projeção para a inflação acumulada em 12 meses no fim do terceiro trimestre de 2026, que agora é o horizonte relevante da política monetária. A estimativa subiu de 3,8% para 4,00% no cenário de referência, aproximando-se ainda mais do teto da meta, de 4,5%.

O resultado indica que a trajetória da taxa Selic embutida no relatório Focus - com alta dos juros a 15% no fim do ciclo, em maio, e sem cortes ao longo de 2025 - seria insuficiente para fazer a inflação convergir ao centro da meta, de 3%, no período de seis trimestres observado pelo BC.

Nesta quarta-feira, 29, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a Selic em 1 ponto porcentual, de 12,25% para 13,25%, seguindo o "forward guidance" adotado em dezembro. A decisão ficou em linha com as medianas da mais recente pesquisa Projeções Broadcast e do último relatório Focus.