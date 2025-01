Bolsas da Europa sobem com tecnologia impulsionada por ASML, mas LVMH pesa em Paris

Mais cedo, a ASML divulgou encomendas trimestrais que superaram de longe a previsão de analistas, em um momento em que a explosiva demanda por inteligência artificial (IA) impulsiona o desenvolvimento de semicondutores cada vez mais sofisticados.

No horário acima, a ação da companhia holandesa, que também agradou em termos de lucro e receita, saltava quase 10% em Amsterdã. Como resultado, a ASML se recuperou por completo do tombo de 7% que sofreu no começo da semana, quando surgiram preocupações com o sucesso do recém-lançado chatbot chinês DeepSeek. Já o subíndice europeu de tecnologia exibia robusta alta de 3,9%.

Por outro lado, o setor de luxo amarga fortes perdas hoje, após o resultado de vendas da francesa LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, a maior do setor. Embora a LVMH tenha garantido vendas acima do esperado, o fraco avanço da receita indica que a indústria ainda não está preparada para uma reviravolta após meses de demanda fraca por bens de luxo.

Em Paris, a LVMH caía 6% no horário já mencionado, arrastando a também francesa Kering - controladora da Gucci - (-5,95%) e a italiana Salvatore Ferragamo (-2,70%).

Do noticiário macroeconômico, pesquisa da GfK mostrou que a confiança do consumidor na Alemanha voltou a se deteriorar neste começo de ano, enquanto dados preliminares do PIB espanhol apontaram crescimento maior do que previsto no último trimestre de 2024.

Investidores na Europa também estão na expectativa para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que hoje provavelmente deixará seus juros inalterados após três reduções consecutivas. O anúncio do Fed, porém, só virá depois que os negócios com ações europeias já estiverem encerrados.