CME mantém junho como 1º mês de 2025 com chance maior de 50% de corte de juros pelo Fed

A curva futura manteve o mês de junho como a chance majoritária de corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após a última decisão sobre taxas da autoridade, há pouco, quando ocorreu uma manutenção no nível dos Fed Funds, conforme indica a plataforma de monitoramento do CME Group.

Há pouco, a probabilidade de a taxa básica estar abaixo do nível atual (entre 4,25% e 4,50%) em junho era de 68,7%, comparado com 31,3% de risco de manutenção.

Março, data da próxima reunião do Fed, tinha por sua vez chance de 77,6% de manutenção contra 22,4% de corte de 25 pontos-base (pb) ou mais.