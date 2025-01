Importação de fertilizantes cresce 8,3% em 2024 e bate recorde de 5 anos, diz Conab

As importações brasileiras de fertilizantes bateram o recorde dos últimos cinco anos em 2024, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em boletim logístico divulgado nesta quarta-feira, 29. Foram desembarcadas nos portos brasileiros 44,3 milhões de toneladas dos insumos, crescimento de 8,3% em comparação a 40,9 milhões de toneladas no mesmo período do ano anterior.

Pelo porto de Paranaguá, chegaram ao País 11 milhões de toneladas de janeiro a dezembro de 2024, contra 10,3 milhões de toneladas no mesmo período de 2023.

Já pelos portos do Arco Norte foram 7,52 milhões de toneladas em 2024 em comparação a 5,97 milhões de toneladas do ano anterior.