Pochmann: há momentos com corte de luz, corte de água, dificuldades de fazer as pesquisas

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, disse nesta quarta-feira que o órgão não conseguiu "vencer o problema do subfinanciamento". Ele relatou cortes no fornecimento de energia elétrica e água, bem como dificuldades na realização de pesquisas.

O orçamento de 2024 foi R$ 2,7 bilhões, sendo 91% comprometido com folha de pagamento.

O presidente do Instituto cita que houve esforço para conseguir recursos extraordinários, incluindo a mudança na repartição dos recursos de fundos, visando recursos via royalties de petróleo ou via Fundo de Participação dos Estados e Municípios.