Pochmann: índice de preços segue de forma normal, todas as pesquisas estão em andamento

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, disse nesta quarta-feira, 29, que a aferição do índice de preços segue em normalidade, com todas as pesquisas em andamento. Ele acrescentou que o Instituto está fazendo uma "transição do período de enfraquecimento que viveu", ao ser questionado sobre a crise interna com parte dos servidores da casa.

"O IBGE continua coletando todos os preços. Conversei com todos os superintendentes do IBGE, a situação é absolutamente normal. E é assim que ela vai perseguir o quanto estivermos à frente do IBGE", declarou Pochmann, em conversa com jornalistas.

Ele relatou que esteve no Planalto nesta semana para falar sobre o orçamento do IBGE.