Powell afirma que há vários lugares em que é possível ver impacto de tarifas

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, avaliou que um eventual aumento de tarifas comerciais na gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode trazer diferentes impactos. Ele evitou, contudo, especular quais seriam os efeitos uma vez que ainda não foram anunciadas novas medidas nesta direção.

"O leque de possibilidades é muito, muito amplo. Nós simplesmente não sabemos. E eu não quero começar a especular, por mais tentador que seja, porque realmente não sabemos", disse Powell, em coletiva de imprensa, após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que manteve os juros americanos inalterados.

De acordo com o presidente do Fed, ainda não se sabe quais tarifas serão impostas, por quanto tempo e a quais países, nem como as nações vão reagir a futuros atos impostos pelos EUA. "Não sabemos como isso vai ser transmitido pela economia para os consumidores. Isso é o que realmente ainda precisa ser visto. Há muitos lugares onde o aumento de preço por conta das tarifas pode aparecer. Então, nós vamos ter que esperar para ver", concluiu.