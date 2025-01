Powell: há incertezas elevadas com políticas para tarifas, imigração e fiscal

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, avaliou que há incertezas elevadas relacionadas às políticas comerciais, imigratórias e fiscais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Não sabemos o que vai acontecer com tarifas, imigração, políticas fiscal e regulatória. Estamos apenas começando a ver sinais, e eu acho que precisamos deixar essas políticas serem articuladas antes mesmo de fazermos uma avaliação plausível de quais serão suas implicações para a economia", disse Powell, em coletiva de imprensa, após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que manteve os juros norte-americanos inalterados.

Ele disse que o Fed vai observar cuidadosamente as futuras políticas, como sempre faz, e que não é diferente de qualquer outro conjunto de mudanças de política avaliadas pela autoridade. "No início de uma administração, observamos e entendemos pacientemente e não teremos pressa em chegar a um ponto de entender qual deve ser a nossa resposta política até vermos como ela se desenrola", afirmou o presidente do Fed.