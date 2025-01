Trump Media lança nova marca de serviços financeiros em parceria com Charles Schwab, a Truth.Fi

A Trump Media anunciou nesta quarta-feira, 29, o lançamento da marca Truth.Fi, focada em serviços financeiros e tecnologia financeira. A iniciativa integra uma nova estratégia da empresa, que também é responsável pela rede Truth Social e pela plataforma de streaming Truth+. Segundo o comunicado, os serviços do Truth.Fi devem ser lançados até 2025.

"Para diversificar as reservas de caixa e equivalentes, que ultrapassam US$ 700 milhões em 31 de dezembro de 2024, o conselho aprovou o investimento de até US$ 250 milhões a serem administrados pela Charles Schwab", diz a nota.

A companhia reforça que a financeira Charles Schwab fornecerá assessoria geral sobre os investimentos e a estratégia do Truth.Fi.