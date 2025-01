Gasolina e etanol sobem 1,7% em janeiro ante dezembro em SP, mostra Sem Parar

O etanol aditivado teve aumento de 1,1%, indo de R$ 4,49 por litro para R$ 4,54. Já a variação da gasolina aditivada foi de apenas 0,15%, com o preço passando de R$ 6,48 para R$ 6,49.

Em contrapartida aos aumentos, o diesel comum foi o único item com diminuição de preço no período analisado.

O litro do combustível recuou 0,65%, caindo de R$ 6,11 para R$ 6,07. Por outro lado, a versão aditivada apresentou alta de R$ 6,35 para R$ 6,38, em uma variação de 0,47%.

Segundo a Sem Parar, o mês de fevereiro tende a registrar alta ainda maior, em razão do aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que vigorará a partir do dia 1º de fevereiro.