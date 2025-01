Lula fala em chamar empresários de produtos para conversar sobre alta dos preços dos alimentos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que vai conversar com empresários para pedir explicações sobre o aumento dos preços dos alimentos, principalmente do óleo de soja e da carne. "Quando eu cheguei à Presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para R$ 4, agora subiu para R$ 9, R$ 10, ou seja, qual é a explicação?", questionou em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto. "Não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores para saber por que o preço da carne, que tinha caído 30%, voltou a subir".

"Eu tenho em mente que o aumento dos preços de comida que vão na cesta básica é sempre muito ruim, porque eles afligem exatamente as pessoas mais pobres, então não tem sentido fazer um sacrifício enorme de fazer políticas públicas para fazer com que o dinheiro chegue na ponta e depois esse dinheiro ser comido pela inflação", disse o presidente.

Lula garantiu que não tomará nenhuma "medida daquelas que são bravatas" para conter a inflação dos alimentos e que o governo quer aplicar medidas como aumentar produção e financiar a modernização da pequena e média agricultura.