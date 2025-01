Principais bolsas da Europa avançam, à espera de novo corte de juros pelo BCE

Nas próximas horas, é grande a expectativa de que o BCE corte suas principais taxas de juros em mais 25 pontos-base, dando continuidade ao processo de flexibilização monetária iniciada no ano passado, em meio à avaliação de que a inflação na zona do euro está sob controle, mas que o crescimento permanece fraco.

A Alemanha, maior economia da Europa, assim como França e Itália, decepcionaram no fim do ano passado. No quarto trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão encolheu 0,2% ante os três meses anteriores, enquanto o francês caiu 0,1% e o italiano ficou estável, todos resultados abaixo das expectativas.

Logo mais, será divulgado o PIB da zona do euro como um todo.

Da temporada de balanços, destaque negativo para o Deutsche Bank, cuja ação tombava 4% em Frankfurt, após o maior banco alemão divulgar lucro trimestral menor do que o esperado. Já em Londres, a da Shell avançava 0,7%, após a petrolífera britânica anunciar novo programa recompra de ações de US$ 3,5 bilhões e apesar de também ter lucrado menos do que o previsto.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,17%, a de Paris avançava 0,30% e a de Frankfurt ganhava 0,15%. Já a de Madri exibia alta de 0,55%, enquanto as de Milão e Lisboa se mantinham perto da estabilidade.

