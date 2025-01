Visa tem receita acima do esperado e aumento de volumes de pagamentos em 1º trimestre fiscal

A Visa anunciou lucro líquido de US$ 5,1 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2025, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira. O resultado representou crescimento de 5% sobre o mesmo do ano anterior.

O lucro por ação da Visa em seu primeiro trimestre fiscal foi de US$ 2,58. A receita aumentou 10% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 9,5 bilhões. Os analistas da FacSet haviam previsto US$ 2,64 de lucro por ação e uma receita de US$ 9,34 bilhões.

O volume de pagamentos - compras feitas com cartões da marca Visa em todas as redes - aumentou 9% em relação ao ano anterior. Ryan McInerney, executivo-chefe da Visa, disse em um comunicado que os lucros "refletiram os gastos saudáveis durante a temporada de férias e a melhoria das tendências no volume de pagamentos, volume internacional e crescimento das transações processadas".