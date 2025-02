Cargill assume controle total da SJC em linha com estratégia de crescer em energia renovável

A Cargill assumirá o controle integral da SJC Bioenergia, empresa do setor bioenergético na qual já detinha 50% de participação. A empresa firmou um acordo para adquirir os 50% restantes, tornando-se controladora integral da empresa do setor sucroenergético. A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"Nos últimos anos investimos mais de R$ 6,8 bilhões em nossas operações e, se concretizada após a devida aprovação dos órgãos reguladores, ter a SJC como uma empresa 100% controlada pela Cargill é um reforço importante em nossa estratégia de crescimento em energias renováveis", afirmou o presidente da Cargill no Brasil, Paulo Sousa.

Fundada em 2006, a SJC Bioenergia opera duas unidades agroindustriais em Goiás, nos municípios de Quirinópolis e Cachoeira Dourada, e conta com 4.500 funcionários. A empresa processa cana-de-açúcar e milho para a produção de açúcar bruto, etanol hidratado e anidro, óleo de milho e grãos secos de destilaria (DDGs), além de gerar eletricidade.