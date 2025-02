Recorde na TV e slogan famoso: como a Bombril, hoje em crise, criou império

A Bombril Indústria e Comércio Ltda. foi constituída em 1º de junho de 1982, após a morte do fundador Roberto Sampaio Ferreira.

Comerciais icônicos

A Bombril transformou Carlos Moreno no garoto-propaganda mais querido do Brasil. O primeiro comercial com o ator foi ao ar em 1978 e a campanha já foi citada pelo Guinness Book como a mais longa com um único personagem, com o "Garoto Bombril" por 35 anos no ar.

Reveja trechos de alguns:

Campanha foi idealizada por Washington Olivetto e Francesc Petit em 1978. Na época, ambos os publicitários comandavam a DPZ, relembrou Moreno em entrevista ao canal de Fernando Vítolo no Youtube em 2022, e queriam uma propaganda diferente de outras de produtos de limpeza. Ele recebeu um roteiro que dizia que o Garoto Bombril era um químico da empresa.