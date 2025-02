Lucro da Bombardier cai 42,3% e atinge US$ 124 milhões no 4º trimestre

A Bombardier teve lucro líquido de US$ 124 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 42,3% em relação a igual período do ano anterior, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 6. Com ajustes, o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 3,01, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,89.

A receita total da canadense teve expansão anual de 1,63% no trimestre, a US$ 3,11 bilhões, bem abaixo do previsto pela FactSet, de US$ 4,55 bilhões.

O Ebitda ajustado avançou 12%, a US$ 513 milhões.