Ouro fecha em queda e interrompe movimento de alta, com menor preocupação com conflitos

De acordo com o Swissquote Bank, o mercado está mais otimista perante a diminuição das tensões comerciais da União Europeia com os EUA, limitando os ganhos do ouro. Por outro lado, o ING acredita que, apesar do movimento de queda registrado nesta quinta, a incerteza macroeconômica e geopolítica ainda segue no radar dos investidores. "Os últimos comentários do presidente Trump de que os EUA deveriam assumir o controle da Faixa de Gaza e a responsabilidade pela reconstrução do território contribuem para um impulso otimista do ouro", escreve.

O Citi também projeta um movimento de alta para o ativo de segurança durante a administração de Trump, considerando que ela "reforça tendências em direção à diversificação de reservas do banco central e desdolarização". A projeção do banco para o preço médio do ouro em 2025 é de US$ 2.900,00.

*Com informações da Dow Jones Newswires