Secretário do Tesouro dos EUA questiona tese de efeito inflacionário de tarifas de Trump

O chefe do Tesouro americano disse ainda que está "completamente alinhado" com o CEO da Tesla, Elon Musk, nos esforços para ampliar a eficiência do governo dos EUA.

Bessent negou que a equipe de Musk esteja interferindo no sistema de pagamento do Tesouro.

De acordo com ele, a privacidade dos dados continua muito importante para o sistema da receita.

Treasuries

Bessent projetou que o juro dos Treasuries de 10 anos "naturalmente" cairá à frente, à medida que as políticas de Trump, reduzam a inflação no país. Ele explicou que o governo está mais focado na queda dos rendimentos da renda fixa do que nos cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O chefe do Tesouro dos EUA, que já fez críticas ao banco central do país, confirmou que já teve reunião com o presidente do Fed, Jerome Powell.