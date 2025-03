Trump descarta recessão nos EUA e sinaliza flexibilização de tarifas sobre o Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que "não vê nenhuma recessão nos EUA" e que a economia norte-americana "vai bombar". Enquanto comprava um carro da Tesla em frente à Casa Branca, expressou otimismo quanto ao crescimento do país e destacou a queda nos preços de combustíveis e alimentos.

Sobre o Canadá, Trump afirmou: "Podemos recuar nas tarifas de 50% sobre o Canadá", acrescentando que "também posso desistir de dobrar as tarifas sobre aço e alumínio do Canadá". Ele sugeriu uma possível união entre os dois países, dizendo: "Se o Canadá virar nosso 51º estado, não terá tarifas". Trump também indicou que está "focado em reduzir tarifas sobre o Canadá no momento".

Em relação à Ucrânia, Trump se mostrou esperançoso por "um cessar-fogo permanente nos próximos dias". Ele revelou que planeja conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, "ainda nesta semana", e que representantes dos EUA conversarão "com os russos entre hoje e amanhã sobre um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia". No entanto, ressaltou que "precisa de duas pessoas para dançar tango", destacando a importância da cooperação mútua para um acordo.