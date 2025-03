Veloe: Combustíveis ficam quase estáveis na primeira quinzena de março

Os preços dos combustíveis no Brasil fecharam a primeira quinzena de março praticamente estáveis em relação à última semana de fevereiro, de acordo com o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O preço médio da gasolina no País não teve alteração, se mantendo a R$ 6,44 o litro contra a última semana de fevereiro, enquanto o etanol, principal concorrente do combustível fóssil, subiu em média R$ 0,01 por litro, na mesma comparação, sendo cotado a R$ 4,44. Já o preço médio do litro do diesel S-10 passou de R$ 6,52 para R$ 6,54, na média nacional, um aumento de R$ 0,02 por litro.

Levando em conta apenas as capitais, o desempenho também foi estável. O valor médio da gasolina apresentou recuo de R$ 0,01, para R$ 6,46/litro. O valor médio do etanol ficou estável, sendo encontrado por R$ 4,54/litro nos postos. O preço do diesel S-10 recuou R$ 0,01, para R$ 6,53/litro.