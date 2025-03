Renda fixa pós-fixada segue destaque com Selic a 14,25%, mas vale diversificar

"O Ibovespa foi rápido dos 125 mil para os 130 mil pontos, principalmente com fluxo do investidor estrangeiro, que está surfando o trimestre pior nas bolsas americanas e melhor para emergentes como um todo. Ainda acreditamos que Bolsa brasileira está barata, mas é difícil ficar construtivo porque o catalisador para termos mais apetite a risco é uma mudança estrutural, uma mudança de governo", observa Macedo, da Faros MFO. Ele diz que a especulação sobre as eleições presidenciais de 2026 já começou, mas "ainda estamos muito distantes para ter convicções". Na casa, a alocação em Bolsa doméstica é neutra

E as demais classes?

O cenário internacional também traz incertezas para os mercados, com questões como o impacto da guerra comercial travada pelo presidente americano Donald Trump, as tensões geopolíticas e a trajetória da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). No entanto, as casas não diminuíram a exposição das carteiras ao exterior.

Em média, o alvo para os clientes da Faros MFO é ter cerca de 35% em alocação internacional. Macedo diz que atualmente a preferência é pelo S&P Equal Weights Index, que considera a mesma participação em todos os setores da economia americana, resultando em menos volatilidade. Além disso, a alocação é maior em renda fixa americana, com prazos entre três e cinco anos, com a expectativa de que se beneficie do fechamento dos Treasuries - títulos do Tesouro americano.

A Est tem olhado para fundos de investimento listados, como os imobiliários (FII), de infraestrutura (FI-Infra) ou em cadeias do agronegócio (Fiagros), pois são produtos que costumam acompanhar as taxas de juros - e que têm sofrido com esse avanço, assim como com as recentes dúvidas em relação à tributação. "Temos mantido na carteira, embora não em peso relevante, porque acreditamos que as taxas mais longas ainda não fecharam. Quando caírem esperamos uma valorização nesses fundos", afirma Bassi.