Bolsas da Europa fecham em queda após tarifa de Trump sobre carros

O anúncio gerou reações na Europa. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que a União Europeia responderá com reciprocidade às tarifas americanas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou as medidas como "muito preocupantes".

Entre as montadoras europeias, Stellantis recuou 4,1% em Milão, enquanto Mercedes-Benz, BMW, Porsche caíram 2,68%, 2,47%, 2,6%, respectivamente.

O impacto das tarifas também gera preocupações no setor financeiro. O presidente do Banco Central da Letônia, Martins Kazaks, afirmou que o BCE pode reduzir ainda mais os custos de empréstimos, mas alertou para a elevada incerteza gerada pelo novo cenário comercial. Já François Villeroy de Galhau, presidente do BC da França, destacou que os gastos com defesa estão pressionando os custos de financiamento de longo prazo e apertando as condições financeiras na zona do euro.

*Com informações da Dow Jones Newswires