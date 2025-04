Guillen: Incerteza não se resolve no liberation day; haverá mais incerteza

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 31, que o debate sobre incerteza no cenário econômico não se resolverá com o chamado "Liberation Day", na quarta-feira, 2, dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete o anúncio de uma onda histórica de tarifas. A declaração foi dada durante o Ciclo de Palestras, organizado pela Faculdade ESEG, para tratar de conjuntura econômica, em São Paulo.

"Essa discussão do Liberation Day, eu não acho que a incerteza se resolve com esse dia. Enfim, a gente vai ficar com mais incerteza porque talvez, no dia seguinte, vai ter alguma discussão sobre tarifas que não foram implementadas, mas que podem vir a ser implementadas; qual vai ser a resposta dos países às tarifas que foram implementadas, algum escalonamento de tarifas, se houver uma resposta", argumentou. "Claro que é uma data relevante, mas a gente está passando por várias datas em que a incerteza não se resolve. Você mantém sempre um prêmio por conta da incerteza", ressaltou Guillen.

Ele apontou que, em relação à política monetária, esse debate suscita algumas discussões. Primeiro, sobre como o Federal Reserve (Fed) vai reagir e, segundo, sobre como isso vai ter um impacto no Brasil.